MONTESILVANO, DUE FURTI NELLA NOTTE

MONTESILVANO. Due furti messi a segno in una tabaccheria e in un'abitazione, mentre i proprietari dormivano. Nel primo caso i ladri sono entrati in azione a Montesilvano Colle, nel secondo a Loreto Aprutino. A Loreto i malviventi, in piena notte, hanno forzato la porta laterale di una casa del centro urbano ed hanno frugato nelle stanze, portando via 2.400 euro in contanti che erano custoditi nel cassetto di una scrivania. Il proprietario dell'abitazione, un pensionato, si è accorto dell'accaduto solo la mattina seguente ed ha subito avvertito i Carabinieri. A Montesilvano Colle, invece, i ladri sono entrati in azione, sempre di notte, in una tabaccheria di via Vittorio Emanuele II: hanno forzato la porta d'ingresso e sono fuggiti con 20 stecche di sigarette, per un valore di circa 1.500 euro. Sugli episodi indagano i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, agli ordini del tenente Donato Agostinelli.