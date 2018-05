A VASTO ARRIVA IL NUOVO GIUDICE SILVIA LUBRANO

VASTO. Ha preso servizio oggi nel Tribunale di Vasto il giudice Silvia Lubrano. Arriva dal Tribunale di Roma dove ha completato il tirocinio formativo. Lubrano è originaria di Isernia. Stamani, cerimonia di insediamento nell'aula magna del Palazzo di giustizia di via Bachelet, al cospetto del presidente del Tribunale, Bruno Giangiacomo. Ad accogliere Lubrano i colleghi Italo Radoccia, Stefania Izzi, Anna Rosa Capuozzo, Fabrizio Pasquale e Prisca Picalarga, oltre al procuratore capo Giampiero Di Florio e al sindaco della Città Francesco Menna. Soddisfatto il presidente Giangiacomo che ora può disporre di uffici giudiziari a pieno organico ma che lamenta la carenza di personale amministrativo che risulta scoperto per il 40% dei posti previsti e non adeguato alla portata del lavoro svolto dalla magistratura vastese.