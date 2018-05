CALCIO. NIENTE ALCOLICI PER LA PARTITA PESCARA-ASCOLI

PESCARA. Questure di Pescara ed Ascoli Piceno al lavoro per mettere a punto nei dettagli le misure di controllo e ordine pubblico in vista della gara di sabato alle 15 all'Adriatico tra abruzzesi e marchigiani. Oggi è stata resa nota la decisione della Prefettura di Pescara che ha stabilito, tramite apposita ordinanza "il divieto di detenzione, vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 13 di sabato 12 maggio, fino a completo deflusso di tutto il pubblico. Pescara-Ascoli è una gara a rischio ordine pubblico vista la rivalità fra le due tifoserie. Ai 1500 supporters ospiti, è stato destinato l'intero settore di curva sud. Mobilitata anche la tifoseria di casa. Sui vari siti di tifosi pescaresi è stato diffuso l'invito a recarsi in massa allo stadio. Rafforzato il dispositivo di controllo attorno allo stadio Adriatico sin dalle prime ore di sabato.