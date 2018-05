VASTO VILLA CONFISCATA: «DARE SUBITO UNA DESTINAZIONE»

VASTO. "E' incomprensibile il silenzio dell'amministrazione Menna sulla villa di via dei Bontempi, immobile confiscato alla criminalita' organizzata e nella disponibilita' del Comune ormai dal 2014. Dapprima pensata come centro di accoglienza per minori, dopo due gare andate deserte per mancanza di offerte, l'amministrazione, a gennaio scorso, ha virato verso il nulla, lasciando ancora una volta sospeso il destino di un edificio strategico". Lo afferma in una nota Davide D'Alessandro consigliere comunale Lega Vasto. "Insistendo in localita' Incoronata, dove la densita' abitativa e' in continua crescita, come consiglieri della Lega sproniamo l'amministrazione ad agire in fretta, a intitolare la villa a Falcone e Borsellino e a riempirla di contenuti pratici e ideali, con uffici distaccati della Polizia municipale, con uffici comunali di servizio, con stanze da mettere a disposizione anche di associazioni impegnate a tenere alta l'attenzione contro il crimine organizzato in un complicato territorio di frontiera".