MALTRATTA I GENITORI: ALLONTANATO DA CASA

MONTESILVANO. Picchia ripetutamente i genitori novantenni e manda in ospedale la madre: nei guai, a Montesilvano, è finito un 48enne residente in città. Dopo le indagini, nei confronti dell'uomo è stato emesso un di provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia, eseguito dai Carabinieri. L'uomo non è nuovo ad episodi del genere. Già nel 2012 era stato arrestato e nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento analogo. Nei giorni scorsi ha nuovamente malmenato i genitori e l'anziana madre è finita in ospedale, riportando tra l'altro la rottura di un femore. Sono scattate quindi le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, diretti dal tenente Donato Agostinelli, che hanno ricostruito l'accaduto.