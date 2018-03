E’ MORTO DONATO TESTA, PAPA’ DI GUERINO, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESCARA

LUTTO. PESCARA. Quest’oggi è scomparso Donato Testa, papà del presidente della Provincia di Pescara, Guerino Testa, all’età di 79 anni. L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara è in lutto per la scomparsa di uno dei suoi primi iscritti all’Albo. Figura storica della categoria, Testa era iscritto dal 18 luglio 1961. A breve avrebbe raggiunto il traguardo dei 50 anni d’iscrizione. Il Consiglio lo aveva premiato con la medaglia dei 30 anni e, nel 2007, con la targa degli “oltre 40 anni” d’iscrizione. «L'Ordine», spiega una nota dei colleghi, «lo ricorderà per la sua simpatia e giovialità, dettate dalla sua indimenticabile serenità e umanità». 19/04/2011 19.28