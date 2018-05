CAMPIONATI INTERREGIONALI DI DANZA SPORTIVA, A PESCARA MILLE ATLETI

PESCARA. Saranno circa 1.000 gli atleti in gara, 2mila le persone attese ogni giorno e tre le giornate di sport. A Pescara è già tutto pronto per i Campionati Interregionali FIDS che si terranno da venerdì 4 a domenica 6 maggio. Le gare avranno luogo nel palazzetto dello sport “Giovanni Paolo II” con un ricco programma per le discipline Standard e Danze Latino Americane. Le gare, venerdì 4 maggio, inizieranno a partire dalle ore 13.00, mentre sabato 5 e domenica 6, inizieranno alle ore 10.00.

L’Abruzzo è la prima Regione dove faranno tappa la FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) e i suoi atleti che nel primo week end di maggio taglieranno il nastro dei Campionati Interregionali girone del Centro. Dopo Pescara saranno la Puglia (Campionato Interregionale del Sud) e il Veneto (Campionato Interregionale del Nord) a ospitare le altre due tappe regionali che andranno a completare il calendario dei campionati interregionali.