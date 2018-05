CONSORZIO BONIFICA SUD. AVVIATA LA STAGIONE IRRIGUA

VASTO. Il Consorzio di Bonifica Sud, come ogni anno, ha avviato la stagione irrigua 2018, ripristinando la funzionalità delle reti irrigue attraverso la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, in molti casi danneggiate dal gelo invernale.

I 12.000 ettari della val di Sangro sono serviti a pieno regime ed altrettanto vale per i circa 3.000 ettari irrigati nell’area vastese.

In particolare, per il comprensorio del basso Trigno, si sta provvedendo a riparare una annosa e forte perdita dell’adduttore, all’altezza di Fresagrandinaria, fissata per la prossima settimana. Soprattutto, dopo altri 15 anni, sono stati completamente ripuliti i dissabbiatori situati all’opera di presa di San Giovanni Lipioni, ripristinando l’efficienza di tutto l’apparato tecnologico connesso e di controllo, operazione che consentirà di immettere nel sistema consortile acqua pulita (al netto di eventuali piene), capace di migliorare l’utilizzazione durante la distribuzione.

Per i 200 l/sec destinati all’Arap Servizi, per i consumi civili ed industriali, la migliore qualità dell’acqua potrà favorire economie gestionali della quota convogliata alla potabilizzazione.

Circa il serbatoio della Diga di Chiauci, alla data odierna, il livello di invasamento è quello autorizzato dal Servizio Dighe del Ministero delle Infrastrutture e, entro questo mese, sarà bandita la gara di ulteriore messa in sicurezza della stessa, intervenendo sulla tecnologia delle paratoie.

Per gli altri lavori di completamento già appaltati, di cui al Masterplan Abruzzo, si prevede l’apertura dei cantieri nel corso delle prossime sei settimane, periodo nel quale si procederà anche al bando pubblico per la parte Masterplan Molise, pari ad Euro 10.000.000,00.