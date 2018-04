BOSCAIOLO MUORE TRAVOLTO DA CASSONE  EL TRATTORE

ISOLA DEL GRAN SASSO. Un boscaiolo di 57 anni, Piero Ciccantelli, è morto questa mattina colpito alla testa dal cassone agganciato al trattore dove stava caricando legna. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato a fare legna insieme al cognato ai margini del bosco, quando è stato travolto dal carrello del mezzo agricolo che si è improvvisamente sfrenato, forse sotto il peso del legname caricato. Per il 57enne non c'è stato nulla da fare. E' stato il cognato a dare l'allarme, ma l'intervento del personale del 118 è servito soltanto per la constatazione dei decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Isola del Gran Sasso.