AMBIENTE: EROGATI I FONDI PER 5 PIATTAFORME ECOLOGICHE

ABRUZZO. La giunta regionale, riunita oggi a Pescara, ha autorizzato l'erogazione dei fondi ai soggetti attuatori dei progetti per la realizzazione o completamento di 5 piattaforme ecologiche sul territorio abruzzese.

Le risorse complessivamente liquidate oggi ammontano a 4 milioni 215mila euro, destinate al completamento e potenziamento della piattaforma per il trattamento degli imballaggi di Loreto Aprutino (571mila euro), al potenziamento e ristrutturazione di una piattaforma ecologica del Civeta di Cupello (429mila euro), al potenziamento della piattaforma per il trattamento degli imballaggi della Ecolan di Lanciano (286mila euro), alla realizzazione di una piattaforma per il trattamento degli imballaggi a Teramo (2 milioni 429mila euro) e al completamento e potenziamento della piattaforma per il trattamento degli imballaggi a Sant'Omero (500mila euro).