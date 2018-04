RUBATE 25 PISTOLE, PERQUISIZIONI A SULMONA

SULMONA. Carabinieri e Polizia impegnati questa mattina in una serie di perquisizioni alla ricerca di 25 pistole rubate due giorni fa da un appartamento di Sulmona, lasciate in eredità da un collezionista al figlio. A denunciare il furto è stato proprio l'attuale proprietario della collezione di armi tra le quali figurano anche pistole molto ricercate dagli appassionati, come la Skorpion. Nel corso delle perquisizioni, effettuate nelle case di persone legate alla microcriminalità e allo spaccio di droga, Carabinieri e Polizia hanno recuperato alcune dosi di stupefacenti, denunciando i possessori.