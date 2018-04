INCIDENTE AGRICOLO NEL PESCARESE: 80ENNE FERITO

SPOLTORE. Un uomo di ottant'anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia Toracica dell'ospedale "Spirito Santo" di Pescara per le ferite riportate nella serata di ieri a Spoltore (Pescara), mentre, come riferito dall'uomo ai sanitari, era intento a lavori agricoli sul suo trattore. L'anziano, dopo essere scivolato e caduto a terra, è stato investito dal mezzo rimasto senza controllo. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in ospedale.