FOSSACESIA, INTERVENTI DI CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DEL RUMORE DELLA AUTOSTRADA

FOSSACESIA. Con nota pervenuta in questi giorni al Comune di Fossacesia, la Società Autostrade per l’Italia ha comunicato che sta avviando l’iter per la progettazione degli interventi che consentiranno il contenimento e l’abbattimento dell’inquinamento acustico causato dal passaggio dell’autostrada A14 in alcune zone di Fossacesia. L’Amministrazione Comunale di Fossacesia aveva sollecitato Autostrade spa affinchè intervenisse al più presto per l’installazione di pannelli fonoassorbenti in grado di contenere il rumore. Infatti la Città è stata interessata dal passaggio della rete autostradale, che di fatto ne ha diviso in due il territorio, causando una serie di difficoltà ai cittadini.