MUORE DOPO UN MESE DALL’INCIDENTE

TERAMO. Giovanni Celani, 47 anni, era stato investito da uno scooter a Villa Rosa lo scorso 20 marzo, investimento in seguito al quale era stato ricoverato all' ospedale di Teramo dove ieri notte, ad un mese dall'incidente, è deceduto. Adesso, a chiarire le cause del decesso dell'uomo, sarà l'autopsia, affidata dal pm Andrea De Feis, titolare del fascicolo, all'anatomopatologo Cristian D'Ovidio. Autopsia che dovrebbe essere effettuata già nel pomeriggio di oggi. La vittima era stata investita da uno scooter in via Roma mentre si trovava accanto alla sua auto. A soccorrerlo lo stesso ragazzo che l'aveva investito, che adesso deve rispondere di omicidio stradale.