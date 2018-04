IZS, ARRIVA IL NUOVO DIRETTORE

TERAMO. Insediato ufficialmente oggi all'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale" d'Abruzzo e Molise il nuovo direttore amministrativo Lucio Ambrosj, nominato dal direttore generale dell'Ente, Mauro Mattioli. Ambrosj, teramano di 55 anni, proviene dalla Asl di Teramo dove aveva già ricoperto il ruolo di direttore amministrativo aziendale, quando al vertice c'era il dg Giustino Varrassi. Tra gli obiettivi della direzione amministrativa dell'Ente anche la promozione delle potenzialità dell'Ente a supporto della capacità di competere e vincere i numerosi bandi internazionali a cui l'Izs partecipa. In particolare, come ha sottolineato anche lo stesso Mattioli nell'incontro di questa mattina con il nuovo dirigente, c'è l'avvio, nei prossimi due mesi, del percorso di realizzazione delle nuove strutture previste nel Masterplan, per un importo complessivo di 25 milioni di euro.