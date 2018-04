NUOVO PORTO TURISTICO ROSETO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA

TERAMO. Aperte le buste della gara per l'ampliamento e la messa in sicurezza del porto turistico di Roseto degli Abruzzi, progetto inserito nel Masterplan Abruzzo che vede il finanziamento di 1 milione e 700 mila euro della Provincia come soggetto attuatore e il progetto esecutivo realizzato dal Comune di Roseto.

Prima tra 71 ditte partecipanti per l'affidamento dell'appalto, la ditta SAVIGI Costruzioni srl di Cosenza con un ribasso del 19,885; il lavoro prevede la realizzazione di un braccio a mare, che, come si legge nella relazione progettuale, servirà a superare le attuali criticità.