TRUFFA E FALSO, EX COMANDANTE CARABINIERI A GIUDIZIO

TERAMO. Truffa aggravata e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico i reati per i quali un ex comandante della stazione Carabinieri di Nerito di Crognaleto (Teramo), Ivo Angelini, è stato rinviato a giudizio. Il processo a suo carico si aprirà il prossimo 5 ottobre. Per l'accusa, in numerose occasioni, tra luglio 2014 a maggio 2016, avrebbe attestato falsamente nel memoriale di servizio giornaliero e negli ordini di servizio di aver svolto attività d'istituto e servizi esterni che in realtà non avrebbe mai effettuato. Comportamento che gli avrebbe permesso di percepire indebitamente, per l'accusa, indennità e competenze. Nel corso delle indagini, coordinate dal pm Davide Rosati, era stato disposto a carico del militare il sequestro preventivo dell'intera somma che avrebbe indebitamente percepito.