DROGA, CONDANNE E PATTEGGIAMENTI A CHIETI

CHIETI. Quattro condanne e una assoluzione nel processo con rito abbreviato dinanzi al gup del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis, tre i patteggiamenti, per detenzione e spaccio di imprecisate quantità di cocaina, marijuana e hashish. Condanne dai 6 anni a un anno e 8 mesi per quattro albanesi, e una assoluzione. Patteggiamento per due teatini e un pescarese. Una ventina le persone rinviate a giudizio, processo il 2 ottobre, fra italiani e albanesi. La droga, secondo l'accusa, veniva venduta a numerosi tossicodipendenti, anche minorenni. Uno degli albanesi è anche accusato della rapina alla gioielleria Tiffany di Chieti commessa il l2 dicembre del 2012 quando furono portati via preziosi per 15.000 euro e l'incasso di 4.000 euro.