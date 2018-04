SAN GIOVANNI TEATINO. AUTO A FUOCO

CHIETI. I carabinieri della compagnia di Chieti stanno indagando sull'incendio che la scorsa notte intorno alle 4.30 ha distrutto due auto e ne ha danneggiate leggermente altre due a San Giovanni Teatino (Chieti). Il rogo di probabile origine dolosa è avvenuto in via Salara: le fiamme hanno completamente distrutto un'Audi S6 e hanno parzialmente distrutto una Peugeot 308. Le fiamme si sono anche propagate ad altre due auto parcheggiate nei pressi che sono rimaste leggermente danneggiate. Sul posto per spegnere il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chieti.