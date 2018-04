STIPENDIO IN RITARDO, SCIOPERO ALLA PLANTAIRCO

ABRUZZO. «In questi ultimi mesi, alla Plantairco, i lavoratori sono costantemente chiamati ad attendere settimane per l’elargizione dello stipendio, e questo non va bene. Il pagamento delle retribuzioni non può essere un elemento “optional”, un fatto indipendente dal rapporto di lavoro, un momento da poter gestire a piacimento. Lo stipendio va pagato con puntualità, solo così dimostri di rispettare le persone che dopo aver dato tanto all’Azienda, per un mese intero, meritano di ricevere la loro retribuzione».

Lo dice la Fiom in una nota che preannuncia lo sciopero per domani, Martedì 17 aprile 2018.

Il sindacato chiede maggiore rispetto e proclama uno sciopero di protesta che sarà ripetuto, qualora l’Azienda non dovesse cambiare atteggiamento, nelle prossime giornate. Bisogna tornare a rispettare chi con sacrificio ed impegno ha fatto grande questa impresa.