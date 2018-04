ANZIANO TROVATO MORTO A CASA DOPO MOLTI GIORNI

PESCARA. Morto in casa, da solo, probabilmente già prima di Pasqua, e trovato solo dopo circa dieci giorni. Dramma della solitudine a Pescara: la vittima è un 77enne del posto, morto per cause naturali nella sua abitazione. L'uomo abitava in via del Circuito. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, richiamati anche dal forte odore che proveniva dall'abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, per l'apertura della porta, gli operatori del 118, la Polizia e il medico legale, il quale ha stabilito che la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa, forse anche dieci.