DOMENICA A PESCARA TOUR DEI PONTI  IN BICI

PESCARA. Si prospetta un’edizione record della ciclo passeggiata

Appuntamento dalle 9,30 a Piazza Salotto, domenica 8 aprile, per la partenza alle 10,30 del Tour dei Ponti, la ciclo-passeggiata per le vie e i ponti della città organizzata da Pescarabici Fiab.

Una giro di 16 km lungo le principali strade e su 7 ponti cittadini, per mettere in risalto le molte criticità ancora esistenti per i ciclisti urbani, quotidiani, e per i ciclisti della passeggiata e dello svago.

Gli organizzatori sono già presenti dalle 9,30 per le iscrizioni e per dare informazioni sullo svolgimento dell’evento. A dare la partenza alla comitiva sarà il Campione Olimpionico di marcia Giovanni De Benedictis, disponibile dalle 9,30 ad incontrare e intrattenere i partecipanti. Prima della partenza ci si potrà iscrivere. La quota, relativa all’assicurazione, è di 1,00 € per i soci e di 3,00 per i non soci, con sconti per le famiglie.