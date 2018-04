CHIETI. POLIZIA MULTA IL BUS PER LA GITA

CHIETI. Pneumatici fortemente usurati e cinture di sicurezza non funzionati. Queste le irregolarita' riscontrate dagli uomini della Polizia Stradale di Lanciano (Chieti) su un pullman che avrebbe dovuto trasportare 41 alunni di una scuola primaria di Lanciano in occasione di una gita scolastica in una localita' del Chietino. I controlli sono stati effettuati in attuazione al protocollo d'intesa con il Miur. Il pullman presentava una coppia di pneumatici fortemente usurati e lesionati e che sarebbero potuti esplodere; inoltre e' stato riscontrato il mancato corretto funzionamento di 3 cinture di sicurezza. Gli agenti della Stradale hanno pertanto deciso di bloccare il pullman e sanzionare l'autista. I controlli della Stradale sui pullman utilizzati per le gite scolastiche saranno ulteriormente intensificati in questo periodo al fine di garantire piu' ampi livelli di sicurezza.