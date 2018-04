RAICAM GROUP ACQUISISCE UN RAMO DELLA FRANCESE VALEO

MANOPPELLO. Il gruppo Raicam ha completato l’acquisizione del ramo di business degli attuatori idraulici passivi dalla multinazionale francese Valeo.

Il ramo di business oggetto di compravendita, che nel corso del 2017 ha realizzato un monte ricavi pari a € 70 milioni ed un EBITDA di € 7,7 milioni, comprende circa 400 dipendenti, i brevetti ed i siti produttivi di Mondovi’ (Cuneo), Gemlik, in Turchia e Nanjing, in Cina.

Raicam è un gruppo abruzzese con sede a Manoppello, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di pastiglie e ganasce per freni a disco e a tamburo, di sistemi di frizione destinati ai mercati OEM, OES e After Market per auto, veicoli commerciali e truck. Lo sviluppo di nuove tecnologie le hanno permesso di diventare partner e fornitore di alcuni dei più importanti carmakers.

L’attività produttiva viene svolta in cinque stabilimenti, di cui tre situati in Italia, a Manoppello (Pescara), Moie di Maiolati Spontini (Ancona) e Bruzolo di Susa (Torino), e gli altri situati in Inghilterra, a Redditch, e India, a Sanand. Negli ultimi anni il Gruppo ha messo a segno un trend di crescita chiudendo il 2017 con un monte ricavi consolidato pari a € 106 milioni, un EBITDA consolidato pari a € 16 milioni e con circa 500 dipendenti.