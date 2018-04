FURTI NONOSTANTE OBBLIGO DIMORA, GIOVANE ARRESTATO NELL'AQUILANO

CRONACA. L’AQUILA. Continuava a rubare nonostante avesse l'obbligo di dimora nel comune di residenza in seguito a una denuncia per furto. Un ventunenne di origini campane e' stato arrestato dai carabinieri della stazione di Capistrello hanno dato esecuzione all'ordinanza di sostituzione di misura cautelare del tribunale di Avezzano che ha disposto i 'domiciliari' con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento e' stato deciso dopo la denuncia dei militari che hanno accertato come il giovane si sia reso responsabile di reati contro il patrimonio e la persona nel periodo in cui era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza dopo l'arresto in flagranza del 23 febbraio scorso per furto aggravato in abitazione.