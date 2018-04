DONNA MORTA IN CASA TROVATA DOPO MOLTI GIORNI

PESCARA. Morta in casa, probabilmente già a Pasqua, viene trovata solo alcuni giorni dopo. Dramma della solitudine a Pescara: la vittima è una 88enne originaria di Siracusa e residente in città, ai Colli. La morte, secondo i primi accertamenti, risalirebbe ad alcuni giorni fa e sarebbe dovuta a cause naturali. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa della donna, preoccupati perché non vedevano l'anziana da alcuni giorni. Ad insospettirli anche il cattivo odore che arrivava dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco per l'apertura della porta, gli agenti della squadra Volante e il medico legale. La donna viveva da sola e non aveva parenti in zona.