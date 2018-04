SCOPPITO FINANZIATI I LAVORI DEL PALAZZO COMUNALE  DANNEGGIATO NEL 2016

SCOPPITO. L’Ordinanza numero 51 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 Marzo sulla sovrapposizione delle norme tra i due crateri sismici del 2009 e del 2016, ha previsto il finanziamento di 1 milione di Euro per la ricostruzione del Municipio di Scoppito danneggiato dagli eventi successivi al 2016. Grande la soddisfazione del Sindaco Marco Giusti e dell’Amministrazione per il risultato ottenuto che permetterà finalmente la ricostruzione della sede storica del Comune. Sono molto soddisfatto di questo ulteriore finanziamento perché il nostro municipio dichiarato agibile dopo il 2009, aveva avuto danni notevoli dopo il terremoto di Amatrice e le scosse di Gennaio 2017. L’inagibilità del Palazzo Comunale ha costretto il trasferimento degli uffici presso le ex scuole di Civitatomassa dove sono ubicati oggi. Adesso inizia il percorso della progettazione. I comuni abruzzesi interessati dall’ordinanza sono tre. Oltre il municipio di Scoppito sono stati finanziati il complesso scolastico di Crognaleto per 600mila euro e la scuola elementare di Campli per 300mila euro .