OSPEDALE VASTO, APRE OSSERVAZIONE BREVE

VASTO. Al via l'attività dell'Osservazione breve all'ospedale di Vasto: a partire dal prossimo 14 aprile, i pazienti che afferiscono al Pronto Soccorso saranno accolti nell'area già allestita al piano terra dello snodo tra I e II padiglione per essere meglio studiati prima che ne venga disposto il ricovero o la dimissione. Otto i posti letto a disposizione.

Al "San Pio" sempre ad aprile sarà avviata anche la riorganizzazione dei posti letto dell'Area medica. Secondo quanto previsto nei documenti di programmazione regionali, e recepito nell'atto aziendale approvato di recente, la Geriatria si caratterizza come unità operativa complessa, per precisa volontà della Regione che ha inteso così interpretare un bisogno molto ben connotato. Con 18 posti letto, l'Unità operativa «potrà essere adeguatamente attrezzata a rispondere alla crescente domanda espressa dal territorio, caratterizzata da patologie croniche e un alto grado di fragilità della popolazione anziana. Cambia assetto anche la Gastroenterologia, che disporrà di 2 posti letto di day hospital, mentre i ricoveri ordinari per pazienti che devono sottoporsi a procedure endoscopiche non eseguibili in regime ambulatoriale o diurno, saranno accolti in Area medica o chirurgica secondo un percorso concordato tra la Direzione sanitaria, i direttori di Dipartimento e delle unità operative interessate».