AVEZZANO. LADRO PLACCATO DA IMPIEGATO-RUGBISTA

AVEZZANO. Pensava che entrare e rubare merce da un supermercato fosse cosa facile non immaginando che di li a poco sarebbe stato placcato da un impiegato rugbista della locale squadra che milita in serie B. Si tratta di Mohamed Traore' di 30 anni, della Costa d'Avorio, residente ad Avezzano, in Italia di circa 6 anni, addetto del supermercato. Secondo la ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, il giovane impiegato del supermercato (sposato e padre di un figlio in tenera eta') dopo aver sorpreso un uomo del posto rubare della marce e fuggire, lo ha inseguito per parecchi metri prima di raggiungerlo e bloccarlo con la tecnica del mondo della palla ovale, quella del placcaggio. Il ladro e' stato affidato alle forze dell'ordine per le formalita' di rito.