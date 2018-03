L’AQUILA-AMATRICE: VIA LIBERA AL PROGETTO DELLA STRADA

L’AQUILA. Con il parere favorevole decisivo del Comitato Via, presieduto dal direttore della Regione Vincenzo Rivera, una presa d’atto formale dell’ottemperanza del progetto alle prescrizioni del Cipe, la realizzazione del quarto lotto dei lavori della Strada statale 260, meglio nota come L’Aquila – Amatrice, fa il passo in avanti decisivo. Ora l’Anas dovrà comunicare al Ministero delle Infrastrutture questo importante passaggio, dopo di che tutto sarà pronto per l’inizio dei lavori che, mi ha assicurato Anas, partiranno entro maggio.