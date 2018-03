DIABETE, IN ARRIVO DISPOSITIVI PER I PAZIENTI

ABRUZZO. Garantire una terapia uniforme su tutto il territorio regionale e una migliore assistenza ai 600 pazienti pediatrici e agli oltre 4mila in età adulta colpiti da diabete Mellito, utilizzando dispositivi tecnologici all'avanguardia per l'autocontrollo e l'autogestione della patologia.

Sono gli obiettivi della delibera approvata dalla giunta regionale, che introduce una serie di novità in materia di prescrizione e distribuzione di questi nuovi ausili. L'atto programmatorio, nel promuovere l'appropriatezza nell'uso delle tecnologie, regolamenta per la prima volta in Abruzzo, in modo uniforme, i criteri di selezione per un uso mirato della terapia con microinfusori e delle altre tecnologie complesse, come a esempio i sensori per la misurazione continua della glicemia, garantendo l'adesione ai criteri di prescrizione ben definiti e con essi la competenza dei servizi che compongono la rete diabetologica abruzzese.

Dopo l'approvazione della delibera di giunta, spetterà alle Asl recepire il documento e avviare le gare per l'acquisto dei dispositivi. Nella delibera è indicata anche la rete dei centri prescrittori, ubicati nelle unità di diabetologia degli ospedali dell'Aquila, Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Teramo, Giulianova, Atri, Sant'Omero; negli ambulatori diabetologici di Chieti, Vasto, Ortona, Gissi; Popoli; nella rete diabetologica territoriale di Chieti; nel servizio di diabetologia dell'ospedale di Lanciano; nel servizio regionale di diabetologia pediatrica di Chieti; nell'unità territoriale di endocrinologia e metabolismo di Pescara.