CHIETI. FURTO IN ABITAZIONE PORTATI VIA ORO E PISTOLA

CHIETI. Una pistola semiautomatica e alcuni oggetti d'oro sono stati rubati ieri sera da un'abitazione in contrada San Martino a Chieti di proprietà di una donna. I ladri sono entrati nello stabile dopo aver forzato una finestra ed hanno portato via sia l'arma, che era regolarmente detenuta da diverso tempo, sia gli oggetti preziosi fra i quali alcuni bracciali. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Chieti.