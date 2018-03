MONTESILVANO. CAPRA A SPASSO SULLA VARIANTE SS16

MONTESILVANO. Una capra 'a spasso' tra le automobili sulla variante alla statale 16 che collega Montesilvano a Francavilla al Mare (Chieti). Il fatto è avvenuto stamani. A notarla, mentre erano di pattuglia, sono stati gli agenti della Polizia provinciale, che sono subito entrati in azione invitando gli automobilisti alla prudenza con l'ausilio dei segnali luminosi. L'ovino è stato avvistato in più punti: prima in galleria, poi all'esterno e infine anche su una delle corsie di accelerazione, sempre nel territorio comunale di Montesilvano. Per cercare di recuperarlo è intervenuto anche un cittadino, che ha fornito supporto ai poliziotti. Poi sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale della cittadina adriatica e il personale dell'Anas. Alla fine la capra ha lasciato la circonvallazione ed è stata vista mentre si allontanava tra i terreni, verso Montesilvano Colle.