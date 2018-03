BANCONOTE FALSE: 4 DENUNCE AD AVEZZANO

AVEZZANO. I Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo hanno identificato e denunciato all'Autorità Giudiziaria quattro persone ritenute responsabili di falsificazione di monete. Al termine di indagini avviate a seguito di denunce, presentate da agosto 2017 a febbraio scorso da persone ingannate durante acquisti al mercato rionale di Tagliacozzo (L'Aquila) e in un bar di Magliano dei Marsi (L'Aquila), i militari hanno chiesto alla Procura di Avezzano un decreto di perquisizione: in quell'occasione sono state trovate banconote da 50 euro contraffatte con lo stesso numero seriale corrispondente a quello di banconote consegnate in sede di denuncia da parte delle vittime del raggiro. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e risalire a coloro che gestiscono la produzione delle banconote contraffatte, anche considerando che questi non sono gli unici casi riscontrati di recente nella Marsica.