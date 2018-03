CHIETI. RITORNA L’AUTOVELOX A BRECCIAROLA

CHIETI. L’Assessore al Traffico e Viabilità, Mario Colantonio, su indicazione dell’Ufficio Traffico e della Comandante della Polizia Municipale. Donatella Di Giovanni, comunica che, dopo la messa a punto del nuovo impianto di rilevazione della velocità in località Brecciarola, riposizionato a seguito di spostamento dalla precedente ubicazione, a decorrere da lunedì 19 marzo 2018 l’autovelox verrà regolarmente riattivato per le normali funzioni ad esso demandate.



Si avvisano, pertanto, gli automobilisti di rispettare i limiti di velocità e in particolare per tutto il tratto stradale cittadino che attraversa il centro abitato di Brecciarola sino all’innesto dell’asse attrezzato in direzione Chieti con il limite imposto di 50 km/h per non incorrere nei rilevamenti sanzionabili dell’apparecchiatura, opportunamente segnalata.