CHIUSURA REPARTO RIANIMAZIONE GIULIANOVA: «PER LAVORI»  

GIULIANOVA. Ha destato allarme la notizia della prossima chiusura del reparto di rianimazione dell’ospedale di Giulanova. Il M5s ha rilanciato l’allarme ma la Asl di Teramo ha chiarito che «si tratta invece di lavori di ristrutturazione quanto mai necessari, a partire dall’impianto di raffrescamento che da tempo crea problemi di malfunzionamento, e che saranno gestiti – peraltro – senza alcuna interruzione del Servizio. Infatti, la Direzione Sanitaria dell’ospedale giuliese, nella persona del Dr. Giuseppe Rosati, ha già individuato le soluzioni alternative ai posti letto di Rianimazione che, con ogni probabilità, saranno spostati in Utic solo per il periodo necessario ai lavori, e rassicura anche sulla prosecuzione della normale attività chirurgica che non subirà nessun arresto e nessun ridimensionamento numerico e/o di qualità. I lavori, una volta partiti, saranno conclusi al massimo entro due mesi».