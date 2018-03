VASTO, ATTI VANDALICI AL BELVEDERE SAN NICOLA

VASTO. Nella mattinata di ieri, domenica 11 marzo, i volontari della Protezione Civile di Vasto sono nuovamente intervenuti per pulire e ripristinare la zona del belvedere San Nicola. Nella notte dei vandali hanno divelto i raccoglitori dei rifiuti, gettato il loro contenuto intorno alla chiesa e nell’area verde che la circonda. Non contenti, hanno anche staccato tutti i canali per lo scolo delle acque piovane della chiesetta.