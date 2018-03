SULMONA AUMENTA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SULMONA. In poco meno di due mesi dall'avvio della raccolta differenziata porta a porta estesa a tutta la città la percentuale registrata è passata dal 59.9, dopo i primi venti giorni, al 72.7, nel mese di febbraio. Lo afferma il sindaco di Sulmona Annamaria Casini sottolineando il trend positivo che indica la buona risposta da parte dei sulmonesi nella fase di start up del nuovo servizio di conferimento dei rifiuti. "Sono numeri confortanti e incoraggianti questi che denotano una buona partecipazione dei cittadini alla raccolta dei rifiuti porta a porta", afferma Casini, "e questo ci rende soddisfatti, in quanto ritengo che non sia affatto scontato ottenere percentuali così alte nella fase di avvio. Si tratta di un servizio molto importante, atteso da tempo dalla nostra città, che finalmente può compiere un passo in avanti nella gestione dei rifiuti urbani". Secondo l'Amministratore Unico del Cogesa Vincenzo Margiotta: "L'alta percentuale di raccolta differenziata raggiunta da Sulmona in appena due mesi testimonia l'efficienza del servizio e la grande attenzione dei cittadini, nonostante quei pochi che continuano ad abbandonare i rifiuti in strada. A febbraio del 2017 erano state 629 le tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti, nello stesso mese di questo anno si sono ridotte di un quinto a 157".