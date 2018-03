SENZA BIGLIETTO BLOCCANO TRENO VASTO-SAN SALVO

VASTO. Senza biglietto e seppur invitate a scendere dal treno hanno bloccato le porte del convoglio ritardandone la partenza di circa mezz’ora. E' accaduto alla stazione di Vasto-San Salvo, con la Polizia di Stato del commissariato di Vasto che è dovuta intervenire denunciando per interruzione di pubblico servizio in concorso tra loro due donne camerunensi, entrambe ospitate nei centri di accoglienza per immigrati di Palmoli e Vasto. Le due donne, di 34 e 29 anni, erano salite sul treno regionale diretto a Pescara, una volta scoperte senza il biglietto sono state invitate a scendere dal capotreno ma con fare molesto e con spintoni, insulti e sputi, hanno di fatto bloccato il treno nella stazione.