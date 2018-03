MISERICORDIA PESCARA, SEDIA A ROTELLE CON 11 QUINTALI DI TAPPI

PESCARA. Undici quintali di tappi di plastica e mesi di raccolta. Oggi la consegna di una nuova sedia a rotelle al reparto di Radioterapia dell'Ospedale civile di Pescara 'Spirito Santo'. L'iniziativa è della Misericordia Pescara che sottolinea come questa "sia probabilmente la decima carrozzina che siamo riusciti a donare al nostro nosocomio, tra i reparti di Dialisi, Neonatologia e molti altri, grazie all' impegno e all'abnegazione del nostro direttivo e dei nostri volontari che hanno coniato l'iniziativa 'Nonno Tappo' distribuendo contenitori per la raccolta del materiale ovunque nel territorio, nelle scuole, nelle attività di ristorazione e nei supermercati, per incentivare e sensibilizzare il territorio a partecipare". La raccolta dei tappi è già ripartita per l' acquisto di un defibrillatore che verrà consegnato a una scuola. Ad annunciarlo il governatore della Misericordia di Pescara Berardino Fiorilli che ha consegnato la nuova sedia a rotelle al Reparto di Radioterapia, con i volontari Guido Di Carlo e Lucia Coccia.