AVEZZANO, IMPRENDITORE DENUNCIATO PER EVASIONE

AVEZZANO. Con l'ipotesi d'accusa di evasione fiscale, i finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno eseguito un sequestro di circa 340 mila euro, tra disponibilità finanziarie e beni immobili, nei confronti di un noto imprenditore titolare di una ditta di costruzioni che ha realizzato importanti strutture commerciali nella Marsica. La misura cautelare, appena eseguita, giunge al termine di complessi accertamenti patrimoniali svolti dai finanzieri tesi all'individuazione dei beni riconducibili all'imprenditore per un valore pari al mancato versamento dell'Iva e dell'Irpef nell' anno d'imposta 2010, come riferito dalle Fiamme Gialle. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro tre conti correnti, un fondo di investimenti e un terreno agricolo per un valore equivalente alle imposte non versate.