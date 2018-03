RISSA AL JAMES JOYCE: IL QUESTORE CHIUDE IL LOCALE PER 7 GIORNI

TERAMO. Il Questore di Teramo, Dr. De Simone, a seguito dei noti fatti violenti verificatisi nella notte tra mercoledì e giovedì decorsi, nonché accertata la presenza di numerosi avventori in palese stato di ebbrezza alcoolica e considerato che in un recentissimo passato era stato richiesto intervento del “118” presso quel locale per la presenza di un minore in evidente stato di ebbrezza alcoolica per il quale si era reso necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso, ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza, ex art.100 TULPS, dell’esercizio pubblico sopra indicato per 7 giorni.