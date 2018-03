INFRASTRUTTURE: GIUNTA, OK A RIPRESA LAVORI PORTO GIULIANOVA

GIULIANOVA. La Giunta regionale ha deliberato la nuova programmazione mirata ad assicurare la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Giulianova. Nell'ambito della nuova programmazione, inoltre, la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo per consentire alla stazione appaltante di ultimare i lavori avviati nel maggio 2016 e interrotti per una serie di criticità amministrative. L'importo iniziale dei lavori ammontava a 4 milioni 200mila euro, utilizzati - tra l'altro - per realizzare un primo tratto di 325 metri della diga frangiflutti Nord. Per gli altri 87 metri della barriera, la Regione ha previsto un ulteriore spesa di 2 milioni di euro, che saranno reperiti tra le risorse assegnate al Dipartimento Trasporti.