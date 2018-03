GIUNTA, OK A PISCINA PER CENTRO RURABILANDIA

ABRUZZO. La Giunta regionale, che si è riunita questa mattina nella sede di Pescara della Regione Abruzzo, ha deliberato l'acquisizione del progetto esecutivo per la realizzazione di una biopiscina per disabili all'interno della fattoria didattica e sociale "Rurabilandia" di Atri (Te). La struttura è gestita dall'Asp n. 2 della provincia di Teramo. Il progetto complessivo approvato ammonta a 159mila euro. La fattoria sociale Rurabilandia, la prima pubblica in Abruzzo, ospita bambini con disabilità fisica e psichica e quest'anno festeggia i 10 anni di attività.