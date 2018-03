INCIDENTI STRADALI: AUTO CONTRO TRATTORE, BIMBO IN COMA

TERAMO. Un bambino di 4 anni è ricoverato in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo, per i gravissimi traumi riportati in un incidente stradale avvenuto oggi su una strada provinciale nei pressi di Morro d'Oro (Teramo). Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, il bimbo viaggiava a bordo di un'utilitaria condotta dalla nonna, L.D.G. di 52 anni, che si è schiantata contro un trattore agricolo. Nell'urto la donna e il nipotino sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, riportando ferite gravissime. Immediati i soccorsi: sul posto è atterrato anche un elicottero del 118 decollato da Pescara, il cui intervento è stato necessario proprio per le critiche condizioni del bambino; da qui il trasferimento nel reparto di rianimazione del Mazzini di Teramo. Anche la nonna è ricoverata all'ospedale di Teramo, ma in condizioni meno gravi. 19/04/2011 13.25