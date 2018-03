SANITA’, APPROVATI PROGETTI OBIETTIVO PER 30 MLN

ABRUZZO. La Giunta regionale ha approvato i programmi (o progetti) obiettivo delle 4 Asl abruzzesi, finanziati in sede di Conferenza Stato-Regioni con risorse vincolate pari a 30 milioni e 314mila euro del Fondo sanitario nazionale. Gli obiettivi, di carattere prioritario e di rilievo nazionale, sono contenuti in 6 linee progettuali: attività di assistenza primaria (5 milioni 985mila euro), sviluppo dei percorsi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali (998mila euro), sviluppo dell'assistenza domiciliare per cure palliative e terapia del dolore (2 milioni 457mila euro), piano nazionale prevenzione (7 milioni 907mila euro), gestione della cronicità con l'introduzione di modelli avanzati per l'assistenza e la riabilitazione delle persone in condizioni di fragilità e non autosufficienza (10 milioni 174mila euro), reti oncologiche (2 milioni 793mila euro). Ogni progetto si propone di centrare una serie di traguardi.

Molti problemi nel passato per la rendicontazione dei progetti obiettivo poichè in molti casi si sono destinati soldi per la spesa corrente abbandonando i progetti e gli obiettivi.