FRANE DOPO SISMA: 62 MLN PER 40 SITI

ABRUZZO. Dalla struttura commissariale per la ricostruzione arrivano per l'Abruzzo 62.368.206,18 euro per risanare 40 siti colpiti da frane causate dal sisma del 2016-2017.

Si tratta del primo elenco di interventi inserito nel Piano dissesti.

Questi i Comuni e i luoghi interessati con i relativi importi: Civitella del Tronto, loc. Ponzano, 3.500.000 euro; Atri, loc. Casoli, 4.550.000 euro; Campli, loc. Castelnuovo, 5.950.000 euro; Cortino, loc. Padula, 1.000.000 euro; Civitella del Tronto, centro storico, 500.000 euro; Crognaleto, loc. Vallocchio, 800.000 euro; Crognaleto, loc. Vallocchio, 585.000; Crognaleto, loc. Cervaro, 1.250.000 euro; Crognaleto, loc. Tottea, 300.000 euro; Crognaleto, loc. Poggio, 700.000 euro; Crognaleto, loc. Ortolano, 2.000.000 euro; Fano Adriano, loc. Cerqueto, 3.000.000 euro; Farindola, loc. Valle d'Angri, 241.633,81 euro; Farindola, loc. Macchie, 244.000 euro; Isola del Gran Sasso, loc. Pacciano e Torretta, 2.000.000 euro; Pietracamela, loc. Capo le poste e Capo le vene, 5.000.000 euro; Tossicia, centro storico, 2.000.000 euro; Tossicia, loc. Case Pian di Lago, 1.500.000 euro; Crognaleto, loc. Cesa Castina e Combrello, 2.500.000 euro; Crognaleto, centro, 1.524.037,60 euro; Isola del Gran Sasso, loc. Cerchiara, 400.000 euro; Isola del Gran Sasso, loc. SP 39 San Pietro - Ceriseto, 1.000.000 euro; Montorio al Vomano, via Guizzetti, 750.000 euro; Montorio al Vomano, via Settembrini, 350.000 euro; Montorio al Vomano, loc. Leognano, 450.000 euro; Pietracamela, loc. capoluogo-Montecalvario, 1.500.000 euro; Pietracamela, loc. Vena grande, 600.000 euro; Rocca Santa Maria, loc. Macchia Santa Cecilia, 499.298,77 euro; Teramo, SP 19 Sardinara, 1.740.000 euro; Torricella, loc. case Bellozzi430.884,81 euro; Torricella, loc. Poggio Rattieri - Calcara, 369.115,19 euro; Valle Castellana, loc. SP 49 per Ascoli Piceno, 4.228.236 euro; Valle Castellana, loc. San Vito Case Coletti, 1.500.000 euro; Campli, loc. Paduli, 500.000 euro; Campli, loc. Pastinella Case Maloni, 500.000 euro; Campli, loc. Guazzano, 2.500.000 euro; Canzano, 3.030.000 euro;, Carpineto della Nora, via Regina Margherita - SP 50, 116.000 euro; Castelli, Scesa del Borgo, 1.345.000 euro; Civitella del Tronto, loc. Borrano, 2.000.000.