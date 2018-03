CHIETI. UFFICI TEATESERVIZI TRASLOCANO A PIAZZA CARAFA

CHIETI. Gli uffici della Teateservizi, la società a totale capitale pubblico che cura la riscossione dei tributi, la gestione dello Stadio del nuoto, i servizi cimiteriali e la manutenzione dei parchi gioco cittadini per conto del Comune di Chieti si trasferiscono da palazzo De Pasquale, in via Vicoli, all’interno della nuova Delegazione comunale di Chieti Scalo, in piazza Carafa.

Lo spostamento si è reso necessario dopo che parte dello storico palazzo De Pasquale è stata dichiarata inagibile a seguito degli eventi calamitosi di due anni fa.

Le attività nei nuovi locali di piazza Carafa partiranno giovedì 1 marzo mentre gli uffici di via Vicoli chiuderanno ufficialmente giovedì 22 febbraio.

Il trasloco della Teateservizi a piazza Carafa comporterà anche una nuova organizzazione logistica degli uffici. Nel dettaglio, il front office e l’ufficio protocollo troveranno sistemazione al piano terra, mentre la direzione e gli uffici di recupero coattivo dei tributi verranno allocati al secondo piano della Delegazione comunale. Gli uffici comunali, invece, occuperanno il primo piano con gli sportelli anagrafe, servizi sociali e stato civile. La sala conferenze comunale resterà ubicata al secondo piano mentre la sala lettura nel seminterrato.