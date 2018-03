MALTRATTA LA MADRE: 22ENNE ARRESTATO

AVEZZANO. A 22 anni è stato arrestato per il suo comportamento violento ed aggressivo nei confronti della madre. Si tratta di un giovane di Avezzano che dopo l'ennesima lite in casa, davanti ai fratelli più piccoli, si era impossessato di un grosso coltello da cucina uscendo di casa diretto all'abitazione del nuovo compagno della madre, per aggredirlo. Avvisati dalla donna, gli agenti del Commissariato lo hanno bloccato trovandolo in possesso non solo del coltello ma anche di circa 5 grammi di hascisc. Per il possesso della droga il giovane è stato denunciato.