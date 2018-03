FURGONE A FUOCO NELLA NOTTE A SULMONA

Un furgone Ducato è andato a fuoco la notte tra domenica e lunedì in via Spaventa, a pochi passi da palazzo di Giustizia: un boato e un forte scoppio hanno preceduto le fiamme che divampando, in poco tempo, hanno distrutto il furgone. Tutto è accaduto intorno alle 2.40. Sul posto, avvertiti da alcuni residenti, sono accorsi Vigili del Fuoco e Carabinieri. Per il momento non sono stati trovati inneschi, ma i carabinieri propendono per l'ipotesi di un'origine dolosa dell'incendio anche per la pioggia caduta nella serata e nella notte. L'ultimo incendio a dicembre in via Pola: una catena che dura già da cinque anni; finora sono andate distrutte una sessantina di autovetture.